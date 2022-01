Milan | continua il casting per la difesa | da Szalai al sogno Rudiger

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ila lavorare per rinforzare la. L’infortunio di Simon Kjaer obbliga infatti i rossoneri ad intervenire subito nel mercato di riparazione.-Roma: probabili formazioni e dove vederla: chi arriverà per rinforzare la? Il calciomercato è iniziato da pochi giorni ed illavora per regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. Il preferito dalla dirigenza resta Sven Botman, centrale olandese in forza al Lille. Il club francese però valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, cifra che ilsarebbe disposto a pagare solo dopo un prestito con diritto di riscatto della durata di sei mesi (stessa formula di Tomori). L’opzione però non convince il club francese che preferisce attendere altre ...

Il tecnico rossonero recupera i suoi attaccanti per la Roma A Milanelloil percorso di preparazione del, in vista del big match contro la Roma di giovedì 6 gennaio. La squadra, agli ...Volendo, Corona potrebbe firmare subito col: il problema è che il Portoa chiedere almeno 15 milioni di euro per lasciarlo andar via subito, circostanza che sarebbe accolta con ...Sorride Stefano Pioli in vista della Roma. Continua la rincorsa di Ibrahimovic, Rebic e Leao verso la ripresa del campionato. Come riporta MilanNews.it, “allenamento in gruppo per Zlatan Ibrahimovic, ...Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Mercato Milan: Renato Sanches, ecco il prezzo. Il Milan sta andando a caccia di rinforzi importanti per gennaio e per la prossima stagione ...