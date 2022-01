Mascherine e tamponi: Consumerismo denuncia speculazioni e rincari, intervenga Antitrust (Di martedì 4 gennaio 2022) “speculazioni e rincari in tutta Italia per tamponi anti-Covid e Mascherine Ffp2”. Lo denuncia Consumerismo No Profit, che in questi giorni sta ricevendo le segnalazioni dei consumatori. “Da nord a sud Italia si assiste da giorni a rincari ingiustificati dei prezzi, con le Mascherine che viaggiano oramai verso i 3 euro in numerosi negozi e i laboratori privati che hanno aumentato senza motivo le tariffe per il tampone – spiega il presidente Luigi Gabriele – In particolare sul web i listini delle Ffp2 sono impazziti, registrando in pochi giorni aumenti astronomici fino al +300% in virtù della maggiore richiesta da parte dei consumatori i quali, come noto, devono indossare tale tipologia di mascherina in numerosi luoghi pubblici, oltre a metro, bus e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) “in tutta Italia peranti-Covid eFfp2”. LoNo Profit, che in questi giorni sta ricevendo le segnalazioni dei consumatori. “Da nord a sud Italia si assiste da giorni aingiustificati dei prezzi, con leche viaggiano oramai verso i 3 euro in numerosi negozi e i laboratori privati che hanno aumentato senza motivo le tariffe per il tampone – spiega il presidente Luigi Gabriele – In particolare sul web i listini delle Ffp2 sono impazziti, registrando in pochi giorni aumenti astronomici fino al +300% in virtù della maggiore richiesta da parte dei consumatori i quali, come noto, devono indossare tale tipologia di mascherina in numerosi luoghi pubblici, oltre a metro, bus e ...

