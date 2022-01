Mafia | Piersanti Mattarella jr | ' dopo 42 anni mia famiglia ha diritto a verità su mio nonno Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) () - "Non abbiamo mai avuto notizie né dal Procuratore Lo Voi e dal suo aggiunto De Luca né da tutti gli altri magistrati che si sono succeduti in questi 42- spiega ancora-Ogni anno spunta un articolo di giornale in cui spunta una pista, una dichiarazione, un indagato che parla, un fratello di un altro indagato che dice di sapere delle cose. Insomma, anche se i modi sono stati più pacati rispetto alle reazioni emotive e ai primi impulsi che sono umani in qualunque altra persona, chiaramente anche nella nostrac'è la voglia di sapere. Abbiamo anche ildi sapere cosa accadde il 6 gennaio del 1980. Visto che non si parla del furto di una bicicletta, di affari di secondo piano, ma di un evento che ha cambiato la storia della città se ...