Love is in the air, trama 4 gennaio: un grande successo per Eda (Di martedì 4 gennaio 2022) Un grande successo entusiasmerà Eda Yildiz, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, martedì 4 gennaio. La paesaggista, infatti, sarà in procinto di svolgere una presentazione molto importante per la sua carriera professionale e sarà molto preoccupata per l'esito finale. In particolare, Eda dovrà contendersi un grosso progetto con un temibile avversario. Serkan, constatando lo stato d'animo della sua ex fidanzata, proverà a rassicurarla e, grazie anche al suo sostegno, la ragazza colpirà i clienti con una presentazione brillante e convincente. Più tardi, però, nonostante il successo di Eda, Serkan ribadirà alla donna la sua decisione di non voler fare da padre a Kiraz. Love is in the air, trama 4 gennaio: Aydan ed Ayfer ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022) Unentusiasmerà Eda Yildiz, come rivela ladiis in the air di oggi, martedì 4. La paesaggista, infatti, sarà in procinto di svolgere una presentazione molto importante per la sua carriera professionale e sarà molto preoccupata per l'esito finale. In particolare, Eda dovrà contendersi un grosso progetto con un temibile avversario. Serkan, constatando lo stato d'animo della sua ex fidanzata, proverà a rassicurarla e, grazie anche al suo sostegno, la ragazza colpirà i clienti con una presentazione brillante e convincente. Più tardi, però, nonostante ildi Eda, Serkan ribadirà alla donna la sua decisione di non voler fare da padre a Kiraz.is in the air,: Aydan ed Ayfer ...

