LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 3-0, partenza impressionante del n.2 del mondo! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE ANGOLO HA TROVATO CON IL ROVESCIO Medvedev! Neanche con un dritto mancino! 15-15 Un po’ impacciato sulla demivolée il moscovita. 15-0 Curva esterna che regala il primo ace a Medvedev. 3-0 DOPPIO BREAK Medvedev! In totale disarmo De Minaur: il suo avversario è inarginabile ed in più l’aussie sta sbagliando caterve di dritti. 30-40 CHE PUNTO PER DE Minaur! Riesce a verticalizzare con il dritto lungolinea e chiude sottorete! 15-40 De Minaur le prova tutte: cambia in lungolinea, sposta il suo avversario, ma ogni tentativo è vano contro il muro russo. Due palle break. 15-30 Spinge Medvedev da ogni lato del campo e con ogni colpo: non può contenere De Minaur. 15-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 CHE ANGOLO HA TROVATO CON IL ROVESCIO! Neanche con un dritto mancino! 15-15 Un po’ impacciato sulla demivolée il moscovita. 15-0 Curva esterna che regala il primo ace a. 3-0 DOPPIO BREAK! In totale disarmo De: il suo avversario è inarginabile ed in più l’aussie sta sbagliando caterve di dritti. 30-40 CHE PUNTO PER DE! Riesce a verticalizzare con il dritto lungolinea e chiude sottorete! 15-40 Dele prova tutte: cambia in lungolinea, sposta il suo avversario, ma ogni tentativo è vano contro il muro russo. Due palle break. 15-30 Spingeda ogni lato del campo e con ogni colpo: non può contenere De. 15-15 Risposta ...

