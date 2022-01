La Lazio ha in programma il rinnovo di Luiz Felipe (Di martedì 4 gennaio 2022) Il reparto difensivo è uno dei punti deboli della Lazio, per questo motivo è necessario tenersi stretti i difensori e magari rinforzare la zona con qualche nuovo innesto. La società vorrebbe infatti che il girone di ritorno fosse un po’ più positivo (in termini di risultati), rispetto all’andata. . La Lazio recupera Immobile e Hysaj : il difensore resterà? Sono giorni molto caldi quelli che sta vivendo il calcio italiano che è definitivamente entrato nel vivo del mercato invernale. Anche a Formello i vertici della Lazio stanno ragionando sulle probabili cessioni, i possibili acquisti e i tanto attesi rinnovi. È ad esempio il caso del difensore brasiliano Luiz Felipe che indossa la maglia capitolina dal 2017 e che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tare e Lotito desiderano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Il reparto difensivo è uno dei punti deboli della, per questo motivo è necessario tenersi stretti i difensori e magari rinforzare la zona con qualche nuovo innesto. La società vorrebbe infatti che il girone di ritorno fosse un po’ più positivo (in termini di risultati), rispetto all’andata. . Larecupera Immobile e Hysaj : il difensore resterà? Sono giorni molto caldi quelli che sta vivendo il calcio italiano che è definitivamente entrato nel vivo del mercato invernale. Anche a Formello i vertici dellastanno ragionando sulle probabili cessioni, i possibili acquisti e i tanto attesi rinnovi. È ad esempio il caso del difensore brasilianoche indossa la maglia capitolina dal 2017 e che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tare e Lotito desiderano ...

Advertising

news24_inter : #LuizFelipe, l'#Inter tiene gli ?? bene aperti sulla possibile rottura con la #Lazio - Ftbnews24 : ????? #Lazio, rinnovo Sarri: incontro in programma con Lotito #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - EmpoliCalcio : Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Lazio-Empoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma giov… - OddscheckerIT : Torna la #SerieA in settimana. Queste le partite di cartello in programma: Il 6 gennaio #Bologna-#Inter #Milan-… - _D_a_s__ : RT @Agenzia_Italia: Da oggi con Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia diventano 11 le regioni in zona gialla per i contagi Covid 19. Mercole… -