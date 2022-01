La Corea del Nord è ancora una minaccia esplosiva (Di martedì 4 gennaio 2022) “Potremmo avere una sorpresa a febbraio o marzo prima delle elezioni sudCoreane, se Kim Jong-un vuole aumentare le pressioni per un presidente progressista che succeda a Moon”, dice ad Axios Bruce Klingner, un senior fellow alla Heritage Foundation ed ex vice capo divisione della Cia per la Corea. Con la faticosa ricomposizione del dossier nucleare iraniano, la modernizzazione dell’arsenale atomico cinese (che “continuerà”, parola del ministro degli Esteri), una Corea del Nord ancora in cerca di una maggiore dimensione internazionale trasforma le dichiarazioni sulle armi nucleari in un piano d’azione di alto valore simbolico, di cui però è poco convinta. Pyongyang è ancora un problema per Washington, che guida il gruppo dei Paesi con in dotazione l’arma strategica per antonomasia e su ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022) “Potremmo avere una sorpresa a febbraio o marzo prima delle elezioni sudne, se Kim Jong-un vuole aumentare le pressioni per un presidente progressista che succeda a Moon”, dice ad Axios Bruce Klingner, un senior fellow alla Heritage Foundation ed ex vice capo divisione della Cia per la. Con la faticosa ricomposizione del dossier nucleare iraniano, la modernizzazione dell’arsenale atomico cinese (che “continuerà”, parola del ministro degli Esteri), unadelin cerca di una maggiore dimensione internazionale trasforma le dichiarazioni sulle armi nucleari in un piano d’azione di alto valore simbolico, di cui però è poco convinta. Pyongyang èun problema per Washington, che guida il gruppo dei Paesi con in dotazione l’arma strategica per antonomasia e su ...

