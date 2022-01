La casa del Grande Fratello VIP è una porcilaia | sponsor in fuga

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 4 gennaio 2022) E pensare che la produzione di Amici per qualche vestito lasciato in giro e qualche piatto da lavare, invoca, giustamente, provvedimenti disciplinari contro gli allievi, per dare il buon esempio e fare in modo che crescano rispettando le regole…Poi pochi minuti dopo passi alla visione del day time del GF VIP 6, ti sintonizzi sul canale 55 e vedi questo schifo. Unache non è unama un vero e proprio porcile. Le stanze da letto sono qualcosa di indicibile. L’unico spazio che viene pulito è il piano cottura della cucina, per ovvi motivi, tutto il resto è davvero imbarazzante. Disordine, sporcizia, non a caso, i topi sono ormai inquilini privilegiati dei vipponi di questa sesta edizione. E bastava anche dare un’occhiata allanel corso della diretta di ieri, per rendersi conto di quanto la pulizia sia cosa secondaria. A ...