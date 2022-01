Juventus, Top Player finisce fuori rosa? Da perno a esubero (Di martedì 4 gennaio 2022) Il campionato sta per ripartire e la Juventus deve risolvere una situazione piuttosto delicata. Un titolare può finire fuori rosa. Massimiliano Allegri (Getty Images)Giovedì riparte la Serie A e la Juventus è subito attesa da una sfida ad alta tensione; i bianconeri, allo Stadium, ospiteranno il Napoli in novanta minuti decisivi per il futuro delle due squadre e, di conseguenza, del campionato. Una partita condizionata, come il resto del campionato, dalla situazione legata al Covid; al momento, e speriamo che i numeri non salgano, sono sette i giocatori (tre per i bianconeri, quattro per i partenopei) positivi al virus. Situazione complicata a cui si aggiunge, almeno per Allegri, il discorso relativo a Morata; l’interesse del Barcellona, per l’attaccante spagnolo, potrebbe cambiare il futuro prossimo della ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022) Il campionato sta per ripartire e ladeve risolvere una situazione piuttosto delicata. Un titolare può finire. Massimiliano Allegri (Getty Images)Giovedì riparte la Serie A e laè subito attesa da una sfida ad alta tensione; i bianconeri, allo Stadium, ospiteranno il Napoli in novanta minuti decisivi per il futuro delle due squadre e, di conseguenza, del campionato. Una partita condizionata, come il resto del campionato, dalla situazione legata al Covid; al momento, e speriamo che i numeri non salgano, sono sette i giocatori (tre per i bianconeri, quattro per i partenopei) positivi al virus. Situazione complicata a cui si aggiunge, almeno per Allegri, il discorso relativo a Morata; l’interesse del Barcellona, per l’attaccante spagnolo, potrebbe cambiare il futuro prossimo della ...

