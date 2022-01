Italia-Russia, ATP Cup 2022: quando si gioca? Data, programma, orari, ordine di gioco Sinner e Berrettini (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento è alle 00.00 Italiane del 6 gennaio. Nel giorno dell’Epifania alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) l’Italia affronterà la Russia nel terzo incontro del Gruppo B di ATP Cup 2022. Un confronto dal sapore di remake dal momento che le due compagini si sono affrontate nell’atto conclusivo del 2021. Gli azzurri, vittoriosi contro la Francia, devono assolutamente vincere per sperare di essere ancora in gioco per le semifinali. La sconfitta all’esordio contro l’Australia è stata molto pesante nell’economia della qualificazione. Il primo a scendere in campo sarà Jannik Sinner che se la vedrà contro Roman Safiullin, tennista non di alto profilo ma che in questa sede si sta esprimendo alla grande. E poi Matteo Berrettini è atteso dal super confronto contro ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento è alle 00.00ne del 6 gennaio. Nel giorno dell’Epifania alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) l’affronterà lanel terzo incontro del Gruppo B di ATP Cup. Un confronto dal sapore di remake dal momento che le due compagini si sono affrontate nell’atto conclusivo del 2021. Gli azzurri, vittoriosi contro la Francia, devono assolutamente vincere per sperare di essere ancora inper le semifinali. La sconfitta all’esordio contro l’Australia è stata molto pesante nell’economia della qualificazione. Il primo a scendere in campo sarà Jannikche se la vedrà contro Roman Safiullin, tennista non di alto profilo ma che in questa sede si sta esprimendo alla grande. E poi Matteoè atteso dal super confronto contro ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Albyg0 : @EleRivo98 Dipende da come vince oggi la Russia. Se vince 2-1, allora il vincitore di Italia-Russia vince il girone… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #tennis #AtpCup, l'#Italia supera la Francia 3-0 #Sinner e #Berrettini stendono Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin con… - PaolaSaulino : RT @SkySport: Italia-Francia 3-0, gli Azzurri sperano ancora con Berrettini e Sinner: ora si tifa Russia #SkySport #SkyTennis #Tennis #ATPC… - SkySport : Italia-Francia 3-0, gli Azzurri sperano ancora con Berrettini e Sinner: ora si tifa Russia #SkySport #SkyTennis… -