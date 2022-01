Incidente mortale: fiaccolata per ricordare il 27enne di Buccino. Automobilista positivo all’alcol test (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa) – Lo ricorderanno con una fiaccolata che attraverserà le vie del centro cittadino di Buccino fino a raggiungere il Santuario dell’Immacolata dove sarà celebrata una messa in memoria di Mario Volpe, lo chef di 27 anni, deceduto domenica sera, dopo due settimane di agonia e ricovero nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco a Napoli dove si trovava a seguito di un Incidente stradale avvenuto il 18 dicembre. Volpe, originario di Buccino, chef di professione, era dipendente di un ristorante in Sardegna dove si era trasferito da alcuni mesi per lavoro. Il 27enne era giunto nel suo paese natio i primi di dicembre, per trascorrere le festività natalizie con amici e parenti. Festività che però, si sono trasformate in una tragedia quando, il 18 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Lo ricorderanno con unache attraverserà le vie del centro cittadino difino a raggiungere il Santuario dell’Immacolata dove sarà celebrata una messa in memoria di Mario Volpe, lo chef di 27 anni, deceduto domenica sera, dopo due settimane di agonia e ricovero nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco a Napoli dove si trovava a seguito di unstradale avvenuto il 18 dicembre. Volpe, originario di, chef di professione, era dipendente di un ristorante in Sardegna dove si era trasferito da alcuni mesi per lavoro. Ilera giunto nel suo paese natio i primi di dicembre, per trascorrere le festività natalizie con amici e parenti. Festività che però, si sono trasformate in una tragedia quando, il 18 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Incidente mortale: #Fiaccolata per ricordare il 27enne di #Buccino. Automobilista positivo all’alcol test **… - fratmgirl : Appena visto tipa sopravvissuta a incidente mortale e il suo ragazzo le chiede di sposarlo ma sei normale - infoitinterno : Firenze, incidente mortale: pedone investito in Oltrarno - infoitinterno : Firenze, incidente mortale in viale Petrarca - TatiUdaci : RT @Stella_Ssj: @AuroraLittleSun 'Menomale che mi hanno rubato l'auto, altrimenti avrei potuto guidarla e fare un incidente mortale' -