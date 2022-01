In circolazione monete da 2 euro dedicate a Falcone e Borsellino (Di martedì 4 gennaio 2022) Da ieri sono in circolazione 3 milioni di monete da 2 euro , completamente dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: raffigurano infatti un’immagine dei due eroici magistrati che trent'anni fa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Da ieri sono in3 milioni dida 2, completamentea Giovannie Paolo: raffigurano infatti un’immagine dei due eroici magistrati che trent'anni fa...

Advertising

bancaditalia : Buon compleanno #Euro! Nel #2022 sono 20 anni che utilizziamo le banconote e le monete in euro! Scopri di più ??… - bcaputo_iit : RT @bancaditalia: Buon compleanno #Euro! Nel #2022 sono 20 anni che utilizziamo le banconote e le monete in euro! Scopri di più ?? https://t… - ilmondodiSally : RT @SupportRossi46: Dai primi di gennaio sono in circolazione 3 milioni di monete da 2 euro dedicate a Falcone e Borsellino ?? https://t.co… - fordeborah5 : RT @bancaditalia: Buon compleanno #Euro! Nel #2022 sono 20 anni che utilizziamo le banconote e le monete in euro! Scopri di più ?? https://t… - ElsoIcehands : RT @SupportRossi46: Dai primi di gennaio sono in circolazione 3 milioni di monete da 2 euro dedicate a Falcone e Borsellino ?? https://t.co… -