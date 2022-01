Il grande cuore di Keanu Reeves: dona il 70% dei compensi di 'Matrix' alla ricerca... (Di martedì 4 gennaio 2022) L'attore Keanu Reeves è noto per la sua generosità, che l'ha visto protagonista di diverse buone azioni in varie occasioni. Adesso secondo l'editore digitale britannico LadBible, il 57enne attore ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) L'attoreè noto per la sua generosità, che l'ha visto protagonista di diverse buone azioni in varie occasioni. Adesso secondo l'editore digitale britannico LadBible, il 57enne attore ...

Advertising

TeresaBellanova : 'A voi che siete il vero motore di questa grande comunità, va il mio più affettuoso augurio per un 2022 di serenità… - FBiasin : #Lukaku a Sky: 'Dico un grande scusa ai tifosi dell’#Inter, la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta ess… - aldp__ : cuore grande dai - _An_n_a : RT @PopcornJ_: Le persone valgono tanto quanto è grande il loro cuore. - LadyDianaBN : Brains are overrated ma solo per quelli che hanno un grande cuore ?? -