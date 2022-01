Il Cantante Mascherato, in arrivo nuovi giudici per il programma: i nomi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Cantante Mascherato, in arrivo nuovi giudici per il noto programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: i nomi. La nuova edizione del noto programma di Rai 1 (via social)Sta per iniziare una nuova edizione de Il Cantante Mascherato, lo show televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Già circolano numerose voci in merito ai nuovi giurati che prenderanno il posto di quelli della passata edizione 2021. Non c’è però alcuna conferma ufficiale. Pare però che tra i volti della passata edizione rivedremo solo tre giurati su cinque, cioè Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. A lasciare quindi il programma sono Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Scopriamo chi ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, inper il notodi Rai 1 condotto da Milly Carlucci: i. La nuova edizione del notodi Rai 1 (via social)Sta per iniziare una nuova edizione de Il, lo show televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Già circolano numerose voci in merito aigiurati che prenderanno il posto di quelli della passata edizione 2021. Non c’è però alcuna conferma ufficiale. Pare però che tra i volti della passata edizione rivedremo solo tre giurati su cinque, cioè Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. A lasciare quindi ilsono Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Scopriamo chi ...

zazoomblog : Milly Carlucci ribaltone clamoroso per Il Cantante Mascherato: scelta proprio lei - #Milly #Carlucci #ribaltone… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Arisa e Morgan in giuria a #IlCantanteMascherato? A quanto apprende BubinoBlog non vi è alcuna certezza sui ruoli vacanti.… - bubinoblog : Arisa e Morgan in giuria a #IlCantanteMascherato? A quanto apprende BubinoBlog non vi è alcuna certezza sui ruoli v… - infoitcultura : Il Cantante Mascherato: Arisa in giuria? - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 2022, Arisa e Morgan giudici? “Più no che sì” -