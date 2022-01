“Grazie, zio, non lo vogliamo”, Aldo Busi umiliato: il suo libro non interessa né editori né parenti (Di martedì 4 gennaio 2022) Aldo Busi, scrittore, gay dichiarato, uno dei più famosi provocatori della tv fin dagli anni Ottanta, sta vivendo una triste parabola discendente. Di fatto è scomparso dai radar da 10 anni. Si era parlato di un auto-esilio dalla ribalta e dai riflettori in quanto stava lavorando a un libro. In realtà il condizionale è d’obbligo perché pare che il volume di Busi ci sia, ma che non interessi nessun editore. Neanche i parenti ne volgiono sapere nulla. A darne notizia è Paolo Landi in un articolo per Doppiozero.com. Dagospia ha rilanciato l’articolo. Aldo Busi, l’umilazione per il suo libro Aldo Busi ha lavorato al suo Seminario sul postmortem ininterrottamente dal 2010 all’autunno 2020. L’articolo è frutto di un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022), scrittore, gay dichiarato, uno dei più famosi provocatori della tv fin dagli anni Ottanta, sta vivendo una triste parabola discendente. Di fatto è scomparso dai radar da 10 anni. Si era parlato di un auto-esilio dalla ribalta e dai riflettori in quanto stava lavorando a un. In realtà il condizionale è d’obbligo perché pare che il volume dici sia, ma che non interessi nessun editore. Neanche ine volgiono sapere nulla. A darne notizia è Paolo Landi in un articolo per Doppiozero.com. Dagospia ha rilanciato l’articolo., l’umilazione per il suoha lavorato al suo Seminario sul postmortem ininterrottamente dal 2010 all’autunno 2020. L’articolo è frutto di un ...

Advertising

TessaTrisRose : L'ho già raccontato. Comunque per il mio settimo compleanno mio zio mi regalò questo e grazie a lui ad oggi, che ho… - Damianodanny1 : DOPO 10 ANNI ISOLAMENTO VOLONTARIO L’ALDISSIMO PRONTO SUO NUOVO LIBRO SEMINARIO SU POSTMORTEM 850 PAGINE DESTIN… - babuella : @marcofurfaro Caro Marco, ti vedo spesso in TV, e non ti nascondo che il tuo cognome mi ha evocato un amico di fami… - monica_savioli : @Pepe_Martinez_8 Già… e mi spiace! Però pensa che grazie alla tecnologia siamo tutti più vicini. Se penso ai nostri… - quelladiPerugia : @Zio_Dino ???anche per me grazie! -