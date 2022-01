Giorgio Manetti | “aveva sceneggiato il nostro amore” | Dopo anni la verità su Gemma

Leggi su altranotizia

(Di martedì 4 gennaio 2022)ha lasciato una grande impronta nel programma Uomini e Donne. La sua storia conè rimasta nella memoria di tutti ed ancora in molti si chiedono come mai tra i due sia finita.Galgani-Altranotiziaè sicuramente uno dei cavalieri più amati del trono over in assoluto. La sua storia conha fatto molto discutere ed ha attirato molte chiacchiere dei telespettatori ma lui si è sempre dimostrato preso dalla dama. Ha svelatoun retroscena inaspettato sulla loro rottura definitiva. Che cosa ha raccontato?e lasulla storia con ...