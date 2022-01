Fiumicino, aperte le domande per il Servizio Civile Universale: ecco il bando (Di martedì 4 gennaio 2022) È online il bando per partecipare al progetto per il Servizio Civile Universale presentato dal Comune di Fiumicino e che riguarda la biblioteca “Giulio Regeni”. Possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 29 anni (non compiuti) che abbiamo cittadinanza italiana, di un altro paese dell’UE o anche extra Ue. Servizio Civile Universale: aperte le domande a Fiumicino Il progetto del Comune di Fiumicino, intitolato “La biblioteca anima del territorio”, ha lo scopo di favorire la crescita culturale delle studentesse e degli studenti del territorio ampliandone i servizi culturali e favorendo la conoscenza della storia ambientale e sociale della città. “Per la prima volta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) È online ilper partecipare al progetto per ilpresentato dal Comune die che riguarda la biblioteca “Giulio Regeni”. Possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 29 anni (non compiuti) che abbiamo cittadinanza italiana, di un altro paese dell’UE o anche extra Ue.leIl progetto del Comune di, intitolato “La biblioteca anima del territorio”, ha lo scopo di favorire la crescita culturale delle studentesse e degli studenti del territorio ampliandone i servizi culturali e favorendo la conoscenza della storia ambientale e sociale della città. “Per la prima volta, ...

Fiumicino, aperte le domande per il Servizio Civile Universale: ecco il bando Il Corriere della Città

