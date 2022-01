Elezioni per il Quirinale, Cirielli (questore della Camera): “No al green pass, meglio il tampone per tutti” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il super green pass per il Quirinale? “Assolutamente no”. Il questore di Montecitorio, Edmondo Cirielli di Fdi, risponde così all’Adnkronos in merito all’ipotesi di applicare il super green pass anche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata – ovvero vaccino o guarigione dal virus, no tampone – per tutti i lavoratori. “I deputati non sono lavoratori – argomenta Cirielli – svolgono una funzione costituzionale. Non possiamo impedire che la svolgano obbligandoli ad un trattamento sanitario, perché la funzione non la svolgono nel loro interesse ma nell’interesse pubblico. Nessuno la può limitare e ovviamente non possiamo intervenire”. Ma al momento, nella sua ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il superper il? “Assolutamente no”. Ildi Montecitorio, Edmondodi Fdi, risponde così all’Adnkronos in merito all’ipotesi di applicare il superanche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata – ovvero vaccino o guarigione dal virus, no– peri lavoratori. “I deputati non sono lavoratori – argomenta– svolgono una funzione costituzionale. Non possiamo impedire che la svolgano obbligandoli ad un trattamento sanitario, perché la funzione non la svolgono nel loro interesse ma nell’interesse pubblico. Nessuno la può limitare e ovviamente non possiamo intervenire”. Ma al momento, nella sua ...

