ELAISA MANCINI | dal 7 gennaio in radio il singolo “MI CERCHERAI? OPPURE NO…” feat Luca Bulgarelli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 7in“MINO…”, ilditratto da “CULLATA DALLE MAREE” il suo EP disponibile in digitale dallo stesso giorno. “Voglio raccontare una storia, voglio regalare un fermo immagine di una situazione amorosa un po’ sospesa e misteriosa. Il mio augurio – afferma– è che questo brano arrivi con intensità alle persone, che le travolga. Voglio che sia un brano ‘immersivo’, come anche tutto il resto dell’EP. Ho composto melodia e testo in meno di una settimana, perché avevo l’urgenza di aprirmi, di raccontare le forti emozioni che stavo provando. Una persona appena conosciuta mi aveva inondato l’anima come una tempesta ...

IlPescara

