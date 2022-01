Dall'impeachment al bis al Colle. Piroette grilline su Mattarella (Di martedì 4 gennaio 2022) "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta". Lo diceva Luigi Di Maio in diretta Facebook il 28 di maggio 2018, chiamando i suoi elettori alla mobilitazione contro la decisione assunta dal capo dello stato di porre un veto su Paolo Savona al ministero dell'Economia. "La scusa dei mercati è una bufala", insisteva l'allora leader grillino, che ribadiva l'intenzione di attivare la procedura per la messa in stato d'accusa nei confronti di Mattarella. "Il presidente è andato oltre le sue prerogative" e "la messa in stato di accusa si può fare" e che "se la Lega non fa passi indietro è una certezza pressoché assoluta". Ma già il giorno seguente, il M5s - per bocca del suo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana,ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta". Lo diceva Luigi Di Maio in diretta Facebook il 28 di maggio 2018, chiamando i suoi elettori alla mobilitazione contro la decisione assunta dal capo dello stato di porre un veto su Paolo Savona al ministero dell'Economia. "La scusa dei mercati è una bufala", insisteva l'allora leader grillino, che ribadiva l'intenzione di attivare la procedura per la messa in stato d'accusa nei confronti di. "Il presidente è andato oltre le sue prerogative" e "la messa in stato di accusa si può fare" e che "se la Lega non fa passi indietro è una certezza pressoché assoluta". Ma già il giorno seguente, il M5s - per bocca del suo ...

