Covid Usa oggi, variante Omicron dilaga: oltre 1 milione di contagi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) oltre un milione di contagi Covid sono stati registrati in 24 ore negli Stati Uniti, dove diversi media stamane parlano di uno "tsunami" di casi legati alla variante Omicron. L'ultimo dato, riportato dalla Johns Hopkins University, supera abbondantemente il precedente record di circa 590mila casi stabilito negli Usa la scorsa settimana e che, a sua volta, raddoppiava il dato registrato la settimana precedente. Il record di contagi al di fuori degli Stati Uniti è stato toccato in India lo scorso 7 maggio, con più di 414mila contagi in 24 ore. L'impennata di casi negli Usa sarebbe anche sottostimata in quanto molti americani si affidano ai test fai da te e spesso i risultati non vengono segnalati alle autorità. La Cnn evidenzia anche che il boom di ...

