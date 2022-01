Covid in Campania, Volpe (Psi): “Lunghe attese e disagi per il vaccino” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’immediata e comprensibile reazione dei cittadini campani alla nuova impennata dei contagi è la corsa al vaccino. In diverse zone della provincia registriamo Lunghe attese e disagi. In questi mesi la sanità campana ha dato prova di efficienza perché siamo riusciti a gestire una situazione inattesa, un ciclone che poteva spazzare via tutto se si considera che eravamo appena usciti dal commissariamento”. Lo afferma il consigliere regionale del Psi, Andrea Volpe in una nota. “La pandemia, dunque, ci ha colpiti – afferma – nel momento più critico. Ma, nonostante questo, non siamo finiti al tappeto. Grazie non solo alla gestione delle autorità competenti, che hanno saputo agire con razionalità all’emergenza, ma anche grazie soprattutto al sacrificio e alla dedizione di uomini e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’immediata e comprensibile reazione dei cittadini campani alla nuova impennata dei contagi è la corsa al. In diverse zone della provincia registriamo. In questi mesi la sanità campana ha dato prova di efficienza perché siamo riusciti a gestire una situazione inattesa, un ciclone che poteva spazzare via tutto se si considera che eravamo appena usciti dal commissariamento”. Lo afferma il consigliere regionale del Psi, Andreain una nota. “La pandemia, dunque, ci ha colpiti – afferma – nel momento più critico. Ma, nonostante questo, non siamo finiti al tappeto. Grazie non solo alla gestione delle autorità competenti, che hanno saputo agire con razionalità all’emergenza, ma anche grazie soprattutto al sacrificio e alla dedizione di uomini e ...

