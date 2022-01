Coronavirus in Italia, picco di positivi e vittime: in aumento ricoveri e casi gravi (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono invece 259, in forte aumento rispetto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Lesono invece 259, in forterispetto...

Advertising

SkySport : Covid, Paris St. Germain annuncia la positività di Donnarumma #SkySport #SkyLigue1 #Ligue1 #Donnarumma #Psg - SkySport : Parma, Buffon positivo al Covid-19 #SkySport #SerieB #Buffon #Parma - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 gennaio: 170.844 nuovi casi e 259 morti - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 gennaio: 170.844 nuovi casi, i morti sono 259 - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 gennaio | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid19 in Italia, 170.844 nuovi casi e 259 morti in 24 ore (I DATI) Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 170.844 nuovi casi di coronavirus. In netto aumento rispetto ai 68.052 di ieri. I dati completi. The post Covid19 in Italia, 170.844 nuovi casi e 259 mort ...

Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi), ricoveri crescono di 579 Nuovo record di contagi giornalieri in Italia: sono 170.844 i casi di positività al coronavirus individuati oggi, frutto di più di 1,2 milioni di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il grande ...

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 170.844 nuovi casi di coronavirus. In netto aumento rispetto ai 68.052 di ieri. I dati completi. The post Covid19 in Italia, 170.844 nuovi casi e 259 mort ...Nuovo record di contagi giornalieri in Italia: sono 170.844 i casi di positività al coronavirus individuati oggi, frutto di più di 1,2 milioni di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il grande ...