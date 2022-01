Coppa di Francia 2021/2022, Lille beffato: il Lens rimonta due reti e vince ai rigori (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Lens ha fatto registrare una sensazionale vittoria ai danni del Lille, rimontando uno svantaggio di due reti; trionfo ai rigori per 4-3 dopo il 2-2 nei 90?, nel contesto dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2021/2022. Ritmo di gioco elevato sin dagli inizi, con ritmo crescente e sostanziale equilibrio all’alba del confronto. Lille però preponderante e dominante durante la seconda parte del primo tempo e a segno in due occasioni ravvicinate, tra 28? e 33?, ma con lo stesso protagonista: un super Onana. Bis di reti in un lasso temporale breve e 0-2 potenzialmente letale per il Lens, che difatti ha accusato il colpo e faticato a reagire sino al termine del primo tempo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha fatto registrare una sensazionale vittoria ai danni delndo uno svantaggio di due; trionfo aiper 4-3 dopo il 2-2 nei 90?, nel contesto dei sedicesimi di finale delladi. Ritmo di gioco elevato sin dagli inizi, con ritmo crescente e sostanziale equilibrio all’alba del confronto.però preponderante e dominante durante la seconda parte del primo tempo e a segno in due occasioni ravvicinate, tra 28? e 33?, ma con lo stesso protagonista: un super Onana. Bis diin un lasso temporale breve e 0-2 potenzialmente letale per il, che difatti ha accusato il colpo e faticato a reagire sino al termine del primo tempo. ...

