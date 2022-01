Chi è Sandra Leonardo, la moglie di Clemente Mastella: “Donna tosta” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sandra Leonardo è al pari del marito, Clemente Mastella, una esponente del mondo politico. È stata infatti la presidente del consiglio della regione Campania dal 2005 al 2010. E’ sposata con Mastella dal 1975, con cui ha avuto due figli, mentre è diventata nonna nel 2009. Dopo aver insegnato lingua inglese nelle scuole campane, e ricoperto poi alcuni ruoli nel settore sanitario, entra in politica, e nel 2001 si candida alla camera dei deputati con il partito dell’Ulivo, non riuscendo però ad essere eletta. La prima vittoria la ottiene nel 2005 con il partito Udeur Popolari, quando appunto diventa presidente del consiglio regionale, ruolo che ricoprirà per i successivi cinque anni. Nel 2015, dopo essere entrata in Forza Italia, si ricandida nuovamente, ma non riesce a venire rieletta perché inserita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)è al pari del marito,, una esponente del mondo politico. È stata infatti la presidente del consiglio della regione Campania dal 2005 al 2010. E’ sposata condal 1975, con cui ha avuto due figli, mentre è diventata nonna nel 2009. Dopo aver insegnato lingua inglese nelle scuole campane, e ricoperto poi alcuni ruoli nel settore sanitario, entra in politica, e nel 2001 si candida alla camera dei deputati con il partito dell’Ulivo, non riuscendo però ad essere eletta. La prima vittoria la ottiene nel 2005 con il partito Udeur Popolari, quando appunto diventa presidente del consiglio regionale, ruolo che ricoprirà per i successivi cinque anni. Nel 2015, dopo essere entrata in Forza Italia, si ricandida nuovamente, ma non riesce a venire rieletta perché inserita ...

