Carabiniere no vax: ‘nell’Arma da 39 anni ma non mi piego a ricatto’ (Di martedì 4 gennaio 2022) “Sono nell’Arma da 39 anni, sono tanti, una vita. Ma sono disposto a rinunciare a tutto, al lavoro che amo e ho sempre amato, allo stipendio. Non mi sono vaccinato, ho scelto di non farlo avendo già avuto il Covid due volte e sono ancora qui, oltretutto mi ritengo un soggetto a rischio, già ricoverato al Celio con una emorragia cerebrale. Il 7 gennaio prossimo sono stato diffidato a presentarmi alla vaccinazione, non lo farò e verrò sospeso come già accaduto ad altri 300 carabinieri in servizio nelle 58 stazioni di Roma”. Lo dice all’Adnkronos Massimo Borraccini, Carabiniere dal 1983 e segretario nazionale di Unarma. “Con questa stretta molti sono corsi a vaccinarsi, io non lo farò – continua – così come non lo ha fatto mio figlio, che fa l’operaio e che per la sua decisione è stato sospeso. Abbiamo un mutuo da pagare, tutto, ma sono convinto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Sono nell’Arma da 39, sono tanti, una vita. Ma sono disposto a rinunciare a tutto, al lavoro che amo e ho sempre amato, allo stipendio. Non mi sono vaccinato, ho scelto di non farlo avendo già avuto il Covid due volte e sono ancora qui, oltretutto mi ritengo un soggetto a rischio, già ricoverato al Celio con una emorragia cerebrale. Il 7 gennaio prossimo sono stato diffidato a presentarmi alla vaccinazione, non lo farò e verrò sospeso come già accaduto ad altri 300 carabinieri in servizio nelle 58 stazioni di Roma”. Lo dice all’Adnkronos Massimo Borraccini,dal 1983 e segretario nazionale di Unarma. “Con questa stretta molti sono corsi a vaccinarsi, io non lo farò – continua – così come non lo ha fatto mio figlio, che fa l’operaio e che per la sua decisione è stato sospeso. Abbiamo un mutuo da pagare, tutto, ma sono convinto a ...

Advertising

mm_nurita : @CiroNostro Ho un amico carabiniere sospeso ed una settimana dopo positivo lui e tutta la famiglia no vax come lui, sta benissimo ?? - Alemikytotta : @Jacknero62 Lo sbaglio nasce proprio nella tua affermazione 'questo tuo amico'. Io ho amici vax e no vax. Non è una… - FF_AAediPolizia : RT @InFoDifesa: Palermo, 2 carabinieri no vax irrompono all'hub per protestare contro i #Vaccini: interviene la #Polizia - - InFoDifesa : Palermo, 2 carabinieri no vax irrompono all'hub per protestare contro i #Vaccini: interviene la #Polizia -… -