Andrew Cuomo, cadono le accuse di abusi sessuali contro l’ex governatore di New York (Di martedì 4 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany ha deciso: lascerà cadere l’accusa penale contro l’ex governatore di New York, Andrew Cuomo indagato per aver «toccato con la forza» una sua assistente nel 2020. Una decisione che arriva «dopo aver esaminato tutte le prove disponibili», tre giorni prima della comparizione in tribunale dell’ex governatore democratico. La presunta vittima è stata definita dal procuratore «cooperativa e credibile» ma nella denuncia non compare il nome della donna, che viene comunque identificata come Brittany Commisso, una delle assistenti di Cuomo. Secondo la denuncia anonima della donna, l’ex governatore avrebbe fatto scivolare la mano sulla sua camicia e le avrebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany ha deciso: lascerà cadere l’accusa penaledi Newindagato per aver «toccato con la forza» una sua assistente nel 2020. Una decisione che arriva «dopo aver esaminato tutte le prove disponibili», tre giorni prima della comparizione in tribunale deldemocratico. La presunta vittima è stata definita dal procuratore «cooperativa e credibile» ma nella denuncia non compare il nome della donna, che viene comunque identificata come Brittany Commisso, una delle assistenti di. Secondo la denuncia anonima della donna,avrebbe fatto scivolare la mano sulla sua camicia e le avrebbe ...

News24_it : Andrew Cuomo, cadono accuse di abusi sessuali sulla assistente - Corriere della Sera - News24_it : Andrew Cuomo, cadono accuse di abusi sessuali sulla assistente - Corriere della Sera - HireMeImFunny : @NatTowsen @nytimes Andrew Cuomo ba dum tsss - bertolire : RT @lauracesaretti1: Ma guarda un po’ ???? (one for Cuomo) via @NYTimes - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: Era accusato di molestie sessuali da una sua ex aiutante #cuomo -