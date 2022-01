Wta Adelaide 2022 | Lucia Bronzetti in main draw | Bondarenko battuta in tre set

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia con il piede giusto la stagionedi, che ha conquistato l’accesso al tabellone principale del torneo WTA 500 dell’International, in corso sui campi in cemento australiani del Memorial Drive. L’azzurra, numero 148 del mondo e settima testa di serie delle qualificazioni, ha battuto al turno decisivo l’ucraina Katerynain rimonta con il punteggio di 1-6 7-6(3) 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Ottima la reazione della romagnola classe 1998, che dopo aver nettamente perso il primo parziale senza mai riuscire a tenere il servizio è stata capace di recuperare per tre volte un break di svantaggio nel secondo set, per poi risalire anche nel tiebreak quando in due occasioni si è trovata in ritardo di un minibreak. Molto più regolare l’andamento del terzo set, dove a ...