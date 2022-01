Virtus Francavilla, 11 positivi al Covid e 3 in quarantena: la nota del club (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tante positività al Covid in casa Virtus Francavilla. La società ha infatti annunciato tutta la situazione contagi del gruppo squadra, con ben 11 tesserati positivi. Ecco la nota del club: “Virtus Francavilla Calcio comunica che nella giornata di ieri, come concordato con l’Asl di Brindisi, la squadra si è sottoposta ai test anti-Covid previsti per la ripresa dell’attività. Di seguito si riporta la situazione contagi nel gruppo squadra: n. 9 calciatori attualmente positivi n. 2 membri dello staff tecnico/organizzativo attualmente positivi n. 3 calciatori negativizzati ma in isolamento fino alla scadenza dei termini previsti (10 giorni) Si comunica inoltre che, in data odierna, il resto ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tantetà alin casa. La società ha infatti annunciato tutta la situazione contagi del gruppo squadra, con ben 11 tesserati. Ecco ladel: “Calcio comunica che nella giornata di ieri, come concordato con l’Asl di Brindisi, la squadra si è sottoposta ai test anti-previsti per la ripresa dell’attività. Di seguito si riporta la situazione contagi nel gruppo squadra: n. 9 calciatori attualmenten. 2 membri dello staff tecnico/organizzativo attualmenten. 3 calciatori negativizzati ma in isolamento fino alla scadenza dei termini previsti (10 giorni) Si comunica inoltre che, in data odierna, il resto ...

Advertising

sportface2016 : #VirtusFrancavilla, 11 positivi al #Covid e 3 in quarantena: la nota del club - MRB_it : ? | Virtus Francavilla, sono undici i tesserati positivi al Covid #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - SalentoSport : #VIRTUSFRANCAVILLA – #Covid, la situazione in casa biancazzurra prima della ripresa degli allenamenti… - CalcioWebPuglia : 3 gennaio 2022 - Virtus Francavilla Calcio, giro di tamponi ai giocatori - CalcioWebPuglia : Campionato slitta al 16 gennaio: esordio nel 2022 per Virtus Francavilla sarà con Fidelis -