Taranto Calcio | sei giocatori e un tecnico positivi al Covid

Il Taranto FC 1927 comunica che, a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, nel rispetto dei protocolli federali, sette elementi sono risultati positivi. Sei giocatori ed un membro dello staff tecnico.

