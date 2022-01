Stadia arriva sulle Smart TV Samsung 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) A qualche mese di distanza dal supporto ufficiale a Stadia da parte degli Smart TV LG anche Samsung ha annunciato che sta per iniziare il supporto al Cloud Game sui propri televisori. Come comunicato nella giornata di ieri una selezione degli Smart TV Samsung del 2022 supporterà infatti Stadia e Nvidia GeForce Now. “Gaming Hub” supporterà anche le console collegate tramite HDMI con il supporto “passthrough” per i controlli, che potrebbe permettere quindi di usare i controller PlayStation e Xbox anche sui servizi di Cloud Game. Il Samsung Gaming Hub consentirà ai giocatori di scoprire e tuffarsi nei giochi che amano più velocemente attraverso i servizi di streaming di giochi. I giocatori avranno accesso a una vasta libreria di giochi grazie ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 3 gennaio 2022) A qualche mese di distanza dal supporto ufficiale ada parte degliTV LG ancheha annunciato che sta per iniziare il supporto al Cloud Game sui propri televisori. Come comunicato nella giornata di ieri una selezione degliTVdelsupporterà infattie Nvidia GeForce Now. “Gaming Hub” supporterà anche le console collegate tramite HDMI con il supporto “passthrough” per i controlli, che potrebbe permettere quindi di usare i controller PlayStation e Xbox anche sui servizi di Cloud Game. IlGaming Hub consentirà ai giocatori di scoprire e tuffarsi nei giochi che amano più velocemente attraverso i servizi di streaming di giochi. I giocatori avranno accesso a una vasta libreria di giochi grazie ...

Advertising

GStadiaIT : Stadia arriva sulle Smart TV Samsung 2022 - Filiusdei32 : @riccardopalombo I Chromebook li trovo straordinari per la maggior parte degli utenti, ovvero coloro che necessitan… - PowaTheinsane : RT @stadiaverseit: Arriva la prima notizia bomba dell'evento i 12 giorni di #Stadia: Bloodstained: Ritual of the Night, sviluppato da @Artp… -