Sportitalia, parte il Calciomercato invernale: ecco tutta la programmazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sportitalia è un canale visibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, oppure in HD sul canale 560. Esso, come da tradizione, è dedicato essenzialmente agli appassionati di calcio che, soprattutto in questo periodo, stanno seguendo le vicende del Calciomercato. A partire da lunedì 3 gennaio, infatti, si aprirà la finestra invernale inerente le trattative in atto in questo periodo dell’anno. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda. Si apre la finestra di Sportitalia sul Calciomercato Il canale Sportitalia ha appena aperto i battenti alla consueta finestra inerente il Calciomercato. Il palinsesto si arricchirà di circa 200 ore fino alla grande maratona finale prevista per la chiusura nel giorno 31 gennaio 2022. Su tale canale verrà dato spazio a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022)è un canale visibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, oppure in HD sul canale 560. Esso, come da tradizione, è dedicato essenzialmente agli appassionati di calcio che, soprattutto in questo periodo, stanno seguendo le vicende del. A partire da lunedì 3 gennaio, infatti, si aprirà la finestrainerente le trattative in atto in questo periodo dell’anno. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda. Si apre la finestra disulIl canaleha appena aperto i battenti alla consueta finestra inerente il. Il palinsesto si arricchirà di circa 200 ore fino alla grande maratona finale prevista per la chiusura nel giorno 31 gennaio 2022. Su tale canale verrà dato spazio a ...

Advertising

infoitsport : Sportitalia, parte il Calciomercato invernale: ecco tutta la programmazione - tuttopuntotv : Sportitalia, parte il Calciomercato invernale: ecco tutta la programmazione #calciomercato #sportitalia - DonatoFCIM : Se er faina è entrato a far parte di Sportitalia, perché non ho ancora il mio posto nell'FC Internazionale Milano scusate? - golendays : RT @tvdellosport: ??Numeri impressionanti in questa prima parte di stagione per Giovanni Simeone con la maglia dell’Hellas Verona Secondo… - tvdellosport : ??Numeri impressionanti in questa prima parte di stagione per Giovanni Simeone con la maglia dell’Hellas Verona S… -