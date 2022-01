Roma, incidente per Abraham: tamponata un’utilitaria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Piccola disavventura mattutina oggi per Tammy Abraham prima dell’allenamento a Trigoria. L’attaccante ex Chelsea ha tamponato con la sua Porsche l’utilitaria di una signora nei pressi di EuRoma2. Abraham è sceso dall’auto per accertarsi delle condizioni della signora, ma nessuno si è fatto male e non è servito l’intervento della municipale. Il calciatore è poi andato a Trigoria dove ha preso regolarmente parte all’allenamento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Piccola disavventura mattutina oggi per Tammyprima dell’allenamento a Trigoria. L’attaccante ex Chelsea ha tamponato con la sua Porsche l’utilitaria di una signora nei pressi di Eu2.è sceso dall’auto per accertarsi delle condizioni della signora, ma nessuno si è fatto male e non è servito l’intervento della municipale. Il calciatore è poi andato a Trigoria dove ha preso regolarmente parte all’allenamento. SportFace.

Advertising

gualtierieurope : Molto addolorato per l’ennesimo, inaccettabile incidente sul lavoro che ha strappato la vita a un uomo di 52 anni.… - lautaroiltoroo : RT @Gazzetta_it: Roma, incidente per Abraham: tamponamento sulla strada di Trigoria - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: La macchina finisce nella fontana all’ombra del #Colosseo Quadrato: lo spettacolare salvataggio #roma #3gennaio #iltempoquoti… - salda__ : RT @Gazzetta_it: Roma, incidente per Abraham: tamponamento sulla strada di Trigoria - Giacomo_Valenti : RT @Gazzetta_it: Roma, incidente per Abraham: tamponamento sulla strada di Trigoria -