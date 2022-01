Ritorno in classe, Marotta (Andis): “Sì a quarantena per i non vaccinati ed esercito per il tracciamento” (Di lunedì 3 gennaio 2022) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici si esprime a l’ipotesi di mettere in campo l’esercito, con il personale specializzato e i laboratori di diagnostica, per supportare le ASL nella somministrazione dei test e nel tracciamento". Lo afferma in una nota Paolino Marotta, presidente Andis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici si esprime a l’ipotesi di mettere in campo l’, con il personale specializzato e i laboratori di diagnostica, per supportare le ASL nella somministrazione dei test e nel". Lo afferma in una nota Paolino, presidente. L'articolo .

