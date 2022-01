Ritorno in classe, i sindaci insistono: “Green pass obbligatorio per gli studenti, non abbiamo alternative” (Di lunedì 3 gennaio 2022) ''Per assicurare una scuola in presenza occorre il Green pass obbligatorio, non abbiamo alternative''. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il Presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, rilancia il certificato verde per gli studenti, proposta sottoscritta da centinaia di sindaci e indirizzata al Governo lo scorso 18 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) ''Per assicurare una scuola in presenza occorre il, non''. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il Presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore deiPd, Matteo Ricci, rilancia il certificato verde per gli, proposta sottoscritta da centinaia die indirizzata al Governo lo scorso 18 dicembre. L'articolo .

