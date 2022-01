Patuanelli (M5s): 'Draghi resti a palazzo Chigi per il Quirinale ci vuole una donna' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo il nome di Berlusconi, senza ombra di dubbio il più altisonant tra i candidati c'è chi vedrebbe molto bene una donna alla guida del Paese. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo il nome di Berlusconi, senza ombra di dubbio il più altisonant tra i candidati c'è chi vedrebbe molto bene unaalla guida del Paese. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano ...

Advertising

globalistIT : - Lymond15 : @borghi_claudio @vitalbaa Fintanto che Patuanelli del m5s non dirà si al supergreenpass per tutti i lavoratori. Cos… - shiwasekitai : RT @MaiorinoM5S: La vigliaccheria di pochi codardi non spegnerà i nostri sorrisi. Nè il nostro impegno per una società migliore. Un abbrac… - nonmiscrivere8 : RT @PraesesMundi: Forse a questo punto – avrebbe detto #Patuanelli – conviene ragionare sull’obbligo vaccinale - PraesesMundi : Forse a questo punto – avrebbe detto #Patuanelli – conviene ragionare sull’obbligo vaccinale -