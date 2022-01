Padova, piazza maschilista? Fanno discutere le statue di Prato della Valle (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 78, tutte di uomini. «Aggiungiamo una donna, la prima laureata». Ma docenti e cittadini dicono no Leggi su lastampa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 78, tutte di uomini. «Aggiungiamo una donna, la prima laureata». Ma docenti e cittadini dicono no

Advertising

AnsaVeneto : Mozione a Padova, 'una statua femminile in Prato della Valle'. 'Piazza maschilista. Spazio a Cornaro Piscopia, prim… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Padova, piazza maschilista? Fanno discutere le statue di Prato della Valle - andreasfrater : RT @matteomatzuzzi: Abbiamo già la prima polemica cretina del nuovo anno: la conta di quante sono le statue femminili in Prato della Valle… - mattinodipadova : Rivisto in corsa quasi ovunque il calendario degli appuntamenti in programma per giovedì. La “Vecia” non sarà in Pr… - FilippoGiov : RT @matteomatzuzzi: Abbiamo già la prima polemica cretina del nuovo anno: la conta di quante sono le statue femminili in Prato della Valle… -