Ore di apprensione per Andrea Ferrari, scomparso da Capodanno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Di Andrea Ferrari non si hanno notizie dal primo giorno dell’anno, quando si è allontanato dalla casa condivisa con la madre A lanciare l’allarme è stata proprio la donna. Disoccupato, 43enne, Andrea l’ultima volta è stato visto a bordo della sua auto a Taviano che imboccava la strada per Gallipoli. La segnalazione della scomparsa di Andrea FerrariI Vigili del Fuoco e la Protezione civile hanno diffuso la foto e alcuni dati dell’uomo. Quando è stato visto l’ultima volta era a bordo della sua Renault Clio di colore grigio targata CA267HD, indossava dei pantaloni di colore verde militare, un maglione nero con una fascia color bordeaux e scarpe da ginnastica bianche. Ha una barba incolta. Scrive lecceprima.it che nel giorno 2 sarebbe stato visto nella periferia di Gallipoli ma nonsi ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dinon si hanno notizie dal primo giorno dell’anno, quando si è allontanato dalla casa condivisa con la madre A lanciare l’allarme è stata proprio la donna. Disoccupato, 43enne,l’ultima volta è stato visto a bordo della sua auto a Taviano che imboccava la strada per Gallipoli. La segnalazione della scomparsa diI Vigili del Fuoco e la Protezione civile hanno diffuso la foto e alcuni dati dell’uomo. Quando è stato visto l’ultima volta era a bordo della sua Renault Clio di colore grigio targata CA267HD, indossava dei pantaloni di colore verde militare, un maglione nero con una fascia color bordeaux e scarpe da ginnastica bianche. Ha una barba incolta. Scrive lecceprima.it che nel giorno 2 sarebbe stato visto nella periferia di Gallipoli ma nonsi ha ...

