NBA 2021-2022, i risultati della notte (3 gennaio): Boston vince all’overtime con un Brown da urlo. Successi per Suns, Lakers e Mavs (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Los Angeles Lakers, che superano i Minnesota Timberwolves per 108-103 al termine di un match combattuto. Lakers che provano più volte la fuga, ma i T’Wolves rientrano ogni volta in partita e, anzi, provano loro a chiuderla. Ma nell’ultimo quarto c’è il break decisivo e Los Angeles vince. 26 punti per LeBron James, ma anche 22 di Malik Monk e 20 di Russell Westbrook per i LAL. Vincono, e nettamente, i Toronto Raptors, che superano per 120-105 i New York Knicks. Match senza storia con i Knicks in emergenza (solo 9 giocatori a referto) e che non ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nellaitaliana si sono disputate sette partitestagionedi NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Los Angeles, che superano i Minnesota Timberwolves per 108-103 al termine di un match combattuto.che provano più volte la fuga, ma i T’Wolves rientrano ogni volta in partita e, anzi, provano loro a chiuderla. Ma nell’ultimo quarto c’è il break decisivo e Los Angeles. 26 punti per LeBron James, ma anche 22 di Malik Monk e 20 di Russell Westbrook per i LAL. Vincono, e nettamente, i Toronto Raptors, che superano per 120-105 i New York Knicks. Match senza storia con i Knicks in emergenza (solo 9 giocatori a referto) e che non ...

Advertising

Ameiscei : @__pierp__ Fatto sta che alla voce Campioni Nba 2021 ci sono i Bucks che piaccia o no, tutto il resto è chiacchiera da bar - zonkyharris : Chiudere il 2021 con un buzzer beater decisivo contro Indiana Aprire il 2022 con un buzzer beater decisivo contro W… - zazoomblog : NBA 2021-2022: Danilo Gallinari esce dal protocollo Covid e torna in campo con Atlanta - #2021-2022: #Danilo… - zazoomblog : NBA 2021-2022: Danilo Gallinari esce dal protocollo Covid e torna in campo con Atlanta - #2021-2022: #Danilo… - andreastoolbox : NBA, i risultati della notte: LeBron saluta il 2021 con 43 punti, DeRozan decisivo | Sky Sport -