Napoli, in arrivo il primo acquisto di gennaio! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come riportato Fabrizio Romano via twitter il Napoli ha ormai concluso il suo primo acquisto del mercato di riparazione di gennaio, il primo colpo tra le big sarà quindi della società partenopea e arriva direttamente dalla Premier League. Tuanzebe Napoli Mercato Si tratta di Axel Tuanzebe, classe 1997, attualmente in prestito all’ Aston Villa ma di proprietà del Manchester United, su una base di un prestito di 500mila euro fino a fine anno. Il contratto dovrebbe essere firmato a giorni con le visite mediche già in settimana, Spalletti spera di avere il giocatore a disposizione già per la sfida contro la Juventus. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come riportato Fabrizio Romano via twitter ilha ormai concluso il suodel mercato di riparazione di gennaio, ilcolpo tra le big sarà quindi della società partenopea e arriva direttamente dalla Premier League. TuanzebeMercato Si tratta di Axel Tuanzebe, classe 1997, attualmente in prestito all’ Aston Villa ma di proprietà del Manchester United, su una base di un prestito di 500mila euro fino a fine anno. Il contratto dovrebbe essere firmato a giorni con le visite mediche già in settimana, Spalletti spera di avere il giocatore a disposizione già per la sfida contro la Juventus. Daniele Scrazzolo

