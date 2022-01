Microsoft Exchange, email bloccate dal 1 gennaio 2022: fix temporaneo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 non è partito nel migliore dei modi per Microsoft Exchange, con le email bloccate dalle 00 del 1 gennaio del nuovo anno. Le caselle di posta aziendali sono rimaste a secco per via di un bug che non ha consentito ai server Exchange di ripartire i messaggi di posta elettronica (molti di voi l’avranno provato sulla loro pelle). Agli albori del 2022, diversi sono stati gli utenti con la cassetta postale vuota, anche se adesso l’azienda redmondiana pare già averci messo una pezza (per quella occorrerà attendere ancora un po’, sperando non tardi ad arrivare). L’intervento risolutivo non è ancora arrivato (bisognerà probabilmente attendere qualche giorno), ma il cliente ha la possibilità di ripristinare la situazione scaricando lo script dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilnon è partito nel migliore dei modi per, con ledalle 00 del 1del nuovo anno. Le caselle di posta aziendali sono rimaste a secco per via di un bug che non ha consentito ai serverdi ripartire i messaggi di posta elettronica (molti di voi l’avranno provato sulla loro pelle). Agli albori del, diversi sono stati gli utenti con la cassetta postale vuota, anche se adesso l’azienda redmondiana pare già averci messo una pezza (per quella occorrerà attendere ancora un po’, sperando non tardi ad arrivare). L’intervento risolutivo non è ancora arrivato (bisognerà probabilmente attendere qualche giorno), ma il cliente ha la possibilità di ripristinare la situazione scaricando lo script dei ...

