Mickael Cuisance è un altro acquisto intrigante del Venezia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una volta chiuso il calciomercato estivo abbiamo tirato le somme, e provato a mappare i nuovi acquisti del Venezia come i cartografi del Rinascimento. Abbiamo provato a ricostruire storia, senso e potenziale di ciascun nuovo calciatore arrivato a indossare una delle maglie più cool della stagione. Nell’universo dei calciomercato random – diventati un genere piuttosto popolare di recente – il mercato del Venezia è spiccato per assurdità e per un certo gusto arcano per i giocatori che ci siamo già trovati ad allenare a Football Manager. Dopo qualche mese, allenati da Zanetti (il “Klopp della Bassa”), il Venezia in campo ha confermato tutto il suo culto: coi gol dall’eleganza pachidermia di Henry, i dribbling fruscianti di Sofian Kyine, il calcio a testa alta di Gianluca Busio. Per tutte queste ragioni c’era un hype sproporzionato sul ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una volta chiuso il calciomercato estivo abbiamo tirato le somme, e provato a mappare i nuovi acquisti delcome i cartografi del Rinascimento. Abbiamo provato a ricostruire storia, senso e potenziale di ciascun nuovo calciatore arrivato a indossare una delle maglie più cool della stagione. Nell’universo dei calciomercato random – diventati un genere piuttosto popolare di recente – il mercato delè spiccato per assurdità e per un certo gusto arcano per i giocatori che ci siamo già trovati ad allenare a Football Manager. Dopo qualche mese, allenati da Zanetti (il “Klopp della Bassa”), ilin campo ha confermato tutto il suo culto: coi gol dall’eleganza pachidermia di Henry, i dribbling fruscianti di Sofian Kyine, il calcio a testa alta di Gianluca Busio. Per tutte queste ragioni c’era un hype sproporzionato sul ...

