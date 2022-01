(Di lunedì 3 gennaio 2022) Per la leggenda della Formula 1, nel giorno in cui compie 53 anni. Uno dei personaggi più amati del mondo dello sport,, oggi 3 gennaio compie 53 anni. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si è ritirato dallo sport nel 2012 e all’epoca deteneva quasi tutti i record, prima che Lewis Hamilton lo superasse. Forse tra i piloti più celebrati nella storia, purtroppo negli ultimi anni non è stato in ottimadopo un incidente sugli sci dopo il ritiro. (Clive Mason/Getty Images)L’asso del pilota tedesco ha vinto i suoi primi due campionati con l’ormai sciolta squadra Benetton nel 1994 e nel 1995. Successivamente, ha alzato il livello con cinque titoli consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004. Record su record quelli da lui realizzati in carriera, ma poi negli ultimi anni è salito in ...

Il 3 gennaio è sempre stato un giorno particolare per i tifosi della Ferrari . Non è solo la data del compleanno di, 53 anni oggi, sette volte campione del mondo ( come Hamilton , grazie a Verstappen che ad Abu Dhabi ha impedito il sorpasso nell'Albo d'oro), ma dal 2014 ricorda la paura, l'ansia ...Compie oggi 53 anni la leggenda della Formula 1e tra i commoventi ricordi del suo passato sportivo spunta una fotografia inedita, che ci racconta qualcosa dellouomo, e non pilota. In braccio al Kaiser due bambini, ...A pochi giorni dall'anniversario del suo terribile incidente sugli sci, Michael Schumacher compie 53 anni. Nato il 3 gennaio del 1969 a Hurth, Schumi ha scritto pagine leggendarie della Formula 1, sop ...Per la leggenda della Formula 1, Michael Schumacher, compleanno speciale: l'annuncio sulla salute nel giorno in cui compie 53 anni.