Medvedev versione Orso Baloo | per gli australiani è il numero 1

(Di lunedì 3 gennaio 2022) I Fab Four spuntano sempre fuori: vuoi in una foto, vuoi in una dichiarazione diretta o indiretta, vuoi in una statistica. Federer è un'icona del lusso e del papà e marito ideale, e culla la chimera ...

"TIENI LA MIA MAGLIETTA, AMICO" Safiullin ha giocato il doppio con la maglietta di: "E' stata la prima volta che mi succede, da pro, forse fra gli juniores succede qualcosa del genere, ma ...... ma si dovette fermare di fronte a una validadel canadese Felix Auger - Aliassime , che ... quella in cui è riuscito a superare Daniil. Già questo basta a far capire che, nell'...Daniil Medvedev, intervistato a sport-express.com, racconta le principali emozioni vissute quest'anno, dai trionfi agli US Open e in Davis Cup fino alla delusione olimpica ...Daniil Medvedev è stato sicuramente uno dei protagonisti del 2021 tennistico. Il russo ha iniziato la stagione conquistando l’ATP Cup; competizione in cui ha vinto tutti e quattro i match di singolare ...