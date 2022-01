Massimo Ranieri, la brutta notizia in diretta Tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riparte con i grandi nomi Domenica In per questo 2022. Il primo ospite del programma di Mara Venier è stato Massimo Ranieri che si racconta in un'intervista alla sua amica ripercorrendo la sua carriera tra sacrifici e "aiuti dall'alto". «Quando mi richiamarono a Sanremo avevo pronto "Perdere l'amore" e un altro brano e io avevo scelto l'alto brano un angelo mi mise la mano sulla spalla dicendomi che sarebbe dovuta essere quella canzone». Con quel brano Massimo si guadagnò la vittoria al Festival. Ha scritto un libro l'artista per i suoi fan: «Mi sembra giusto che il mio pubblico sappia e conosca tutti i retroscena e i fallimenti di quello che poi sono diventato - ha spiegato -. È giusto far sapere anche i passi falsi» e così "Tutti i sogni ancora in volo" è la storia di un uomo di 70 anni che vive con lo spirito di un ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riparte con i grandi nomi Domenica In per questo 2022. Il primo ospite del programma di Mara Venier è statoche si racconta in un'intervista alla sua amica ripercorrendo la sua carriera tra sacrifici e "aiuti dall'alto". «Quando mi richiamarono a Sanremo avevo pronto "Perdere l'amore" e un altro brano e io avevo scelto l'alto brano un angelo mi mise la mano sulla spalla dicendomi che sarebbe dovuta essere quella canzone». Con quel branosi guadagnò la vittoria al Festival. Ha scritto un libro l'artista per i suoi fan: «Mi sembra giusto che il mio pubblico sappia e conosca tutti i retroscena e i fallimenti di quello che poi sono diventato - ha spiegato -. È giusto far sapere anche i passi falsi» e così "Tutti i sogni ancora in volo" è la storia di un uomo di 70 anni che vive con lo spirito di un ...

