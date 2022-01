Mascherine Ffp2, c’è l’accordo sui prezzi calmierati per la vendita. Quanto costeranno d’ora in avanti (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato raggiunto un accordo tra struttura commissariale e associazioni di categoria per la vendita delle Mascherine Ffp2 a prezzi calmierati. Con il nuovo decreto emanato il 24 dicembre le Mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi, mezzi di trasporto… il costo più elevato rispetto alle Mascherine chirurgiche ha spinto il governo a lavorare per calmierare i prezzi. prezzi calmierati per le Mascherine Ffp2: Quanto costano l’accordo tra struttura commissariale, FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto e sarà siglato a breve, ci saranno prezzi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato raggiunto un accordo tra struttura commissariale e associazioni di categoria per ladelle. Con il nuovo decreto emanato il 24 dicembre lesono diventate obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi, mezzi di trasporto… il costo più elevato rispetto allechirurgiche ha spinto il governo a lavorare per calmierare iper lecostanotra struttura commissariale, FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto e sarà siglato a breve, ci saranno...

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - MalatestaAgnese : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia d… - Paola_Glmnn : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi ?? La Svizzera sperimenta un vaccino in forma… -