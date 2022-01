Make up labbra piccole: il segreto per renderle più lunghe e proporzionate (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Make up per labbra piccole ha come scopo principale quello di far apparire le labbra più grandi e carnose. Alcuni trucchi per ottenere questo scopo, però, sono molto meno conosciuti di altri! Quando si pensa al Make up per far apparire le labbra più grandi in genere si pensa a come farle diventare “più alte” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilup perha come scopo principale quello di far apparire lepiù grandi e carnose. Alcuni trucchi per ottenere questo scopo, però, sono molto meno conosciuti di altri! Quando si pensa alup per far apparire lepiù grandi in genere si pensa a come farle diventare “più alte” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CollistarBeauty : #5 Sei pronta per dare il benvenuto al 2022 con un make-up impeccabile? Sguardo in primo piano con Mascara Volume U… - ANSA_Lifestyle : Il guru del maquillage Simone Belli spiega come realizzare un trucco “scintillante”, dagli occhi alle labbra, per t… - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Labbra fiammanti, palpebre scintillanti, incarnati luminosi e acconciature da sogno. Per queste feste ci siamo lasciati i… - VanityFairIt : Labbra fiammanti, palpebre scintillanti, incarnati luminosi e acconciature da sogno. Per queste feste ci siamo lasc… - IOdonna : Colori strong per occhi e labbra, voglia di splendere con un glow naturale... -