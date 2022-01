Il dolore del fratello di Ilaria giunto sul posto con il 118 (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Pina Ferro Fasci di fiori bianchi appoggiati a un palo dell’illuminazione, nel punto in cui, la sera di capodanno, hanno perso la vita Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, di 18 e 15 anni, in un incidente stradale a Pellezzano. I due ragazzi stavano percorrendo, in sella a uno scooter Piaggio Beverly 250, via Carlo De Iuliis, quando, secondo una prima ricostruzione, che tutt’ora al vaglio dei Carabinieri, il guidatore del mezzo ne ha perso il controllo, finendo contro un lampione. Per i due a bordo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Su un altro scooter che lo seguiva, c’erano invece due amici delle vittime che, un istante dopo, sono caduti a terra anche loro, ma senza gravi conseguenze, solo qualche escoriazione. L’esame del diciottenne della quindicenne sono state sequestrate per consentire ulteriori accertamenti da parte della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Pina Ferro Fasci di fiori bianchi appoggiati a un palo dell’illuminazione, nel punto in cui, la sera di capodanno, hanno perso la vita Nicholas Galluzzi eBove, di 18 e 15 anni, in un incidente stradale a Pellezzano. I due ragazzi stavano percorrendo, in sella a uno scooter Piaggio Beverly 250, via Carlo De Iuliis, quando, secondo una prima ricostruzione, che tutt’ora al vaglio dei Carabinieri, il guidatore del mezzo ne ha perso il controllo, finendo contro un lampione. Per i due a bordo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Su un altro scooter che lo seguiva, c’erano invece due amici delle vittime che, un istante dopo, sono caduti a terra anche loro, ma senza gravi conseguenze, solo qualche escoriazione. L’esame del diciottenne della quindicenne sono state sequestrate per consentire ulteriori accertamenti da parte della ...

Advertising

vaticannews_it : #29dicembre 'In #Siria è in atto la più grave catastrofe provocata dall’uomo dopo la fine della seconda Guerra mond… - labenny_33 : RT @aminuscolo: ciao gianni. questa è una delle pagine più belle della letteratura e io non sarò mai grata abbastanza del tempo con te. c… - _Sim95_ : RT @AnfetaMilan: Giorno #11 senza calcio - Tachicardia sporadica, quasi del tutto assente - Le sopracciglia iniziano a decontrarsi - Le di… - ombrello_giallo : RT @zitizitizi: @mattttxxz Detto a grandi linee e in modo un po’ grezzo, va bloccare l’azione degli enzimi che catalizzano la costruzione d… - DenizItalia : @teorisyenn Che scena Dio mio..tutto è perfetto in questa stupenda serie..scena bella ma triste..un dolore acuto x… -