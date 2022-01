Harry Potter: Oliver Phelps commenta il secondo errore presente nella reunion (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oliver Phelps ha commentato su Instagram il secondo errore compiuto durante la reunion del ventennale di Harry Potter. Lo speciale dedicato al ventesimo anniversario di Harry Potter contiene un secondo errore dopo la foto di Emma Roberts da scambiata per l'interprete di Hermione. I nomi dei gemelli Phelps sono stati infatti invertiti durante una delle loro interviste, come dimostrano delle immagini tratte dall'appuntamento che ha fatto emozionare i fan della magica saga. Su Instagram Oliver Phelps ha condiviso uno screenshot dello speciale che lo ritrae accanto al fratello James Phelps in Harry ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)hato su Instagram ilcompiuto durante ladel ventennale di. Lo speciale dedicato al ventesimo anniversario dicontiene undopo la foto di Emma Roberts da scambiata per l'interprete di Hermione. I nomi dei gemellisono stati infatti invertiti durante una delle loro interviste, come dimostrano delle immagini tratte dall'appuntamento che ha fatto emozionare i fan della magica saga. Su Instagramha condiviso uno screenshot dello speciale che lo ritrae accanto al fratello Jamesin...

blvckgnr : Finalmente mi guardo la reunion di harry potter Pronta a versare tutte le mie lacrime per 1 ora e 42 minuti - infoitcultura : Errore nella reunion di Harry Potter, Emma Watson da bambina non è lei: ecco chi è - infoitcultura : Reunion Harry Potter: la produzione ammette di aver commesso un errore con la foto di Emma Watson - troppocerebraIe : io seriamente paura di quello che potrebbe venire fuori dalla nuova maratona di harry potter vi rendete conto io qu… - arsenixs : Lo speciale per i 20 anni di harry potter mi ha DEVASTATO, sono pronto a iniziare l’ennesima maratona -