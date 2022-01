Gimbe su Omicron | rischiamo 2mln di positivi e ospedali pieni

Advertising

fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - Trmtv : Variante Omicron, allarme della Fondazione Gimbe: rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni - iconanews : ++ Omicron: Gimbe, rischiamo 2mln di positivi e ospedali pieni ++ - SEMPER_DX : @renata_gili @GIMBE Omicron è un raffreddore L’esempio sudafricano lo dimostra - infoitsalute : Gimbe: Coronavirus, impennata di nuovi casi. Con omicron spingere -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe Omicron

...dalla variantepotrebbe portare ad avere 2 milioni di positivi in italia con il conseguente intasamento degli ospedali. E' quanto ha dichiarato oggi il presidente della Fondazione. '...Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenendo alla trasmissione 'L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Tutte le misure messe in campo finora dal governo - ha ...Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Rad ...Ricoveri Covid: attualmente ogni 100mila persone positive, 1100 vengono ricoverate in area medica e 110 in terapia intensiva ...